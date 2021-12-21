Сегодня, 21 декабря, депутаты Николаевского областного совета уволили главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Фёдорову.

Об этом сообщают НикВести.

Отметим, что все присутствовавшие на заседании члены фракции «Наш край» поддержали увольнение Светланы Федоровой. Исключение составили Андрей Закусилов и Юрий Елиневский.

Перед голосованием с трибуны ее критиковали коллеги, главврач БСМП Александр Демьянов и руководитель Центра экстренной медпомощи Андрей Самойлов.

Александр Демьянов упомянул ее конфликты с меценатами, а именно с владельцем Нибулона Алексеем Вадатурским.

Андрей Самойлов заявлял, что в областной «инфекционке» закрывают ворота перед «скорыми», также он указал, что медучреждение стало «частным заведением».

На это депутат Олег Солтыс призвал «не устраивать цирк на всю Николаевскую область», критикующих он попросил идти в свои больницы работать, ведь их выступлений не было в повестке дня.

Сама Светлана Федорова назвала ситуацию «политическим заказом», вспомнив, как еще 2 года назад ей аплодировал сессионный зал областного совета.

Она пожелала депутатам не быть преданными, как она сегодня.

Также главврач рассказала о проверке ее учреждения комиссией из Министерства охраны здоровья, чьи выводы послужили официальной причиной для увольнения.