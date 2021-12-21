Сегодня, 21 декабря, депутаты Николаевского областного совета уволили главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Фёдорову.
Об этом сообщают НикВести.
Отметим, что все присутствовавшие на заседании члены фракции «Наш край» поддержали увольнение Светланы Федоровой. Исключение составили Андрей Закусилов и Юрий Елиневский.
Перед голосованием с трибуны ее критиковали коллеги, главврач БСМП Александр Демьянов и руководитель Центра экстренной медпомощи Андрей Самойлов.
Александр Демьянов упомянул ее конфликты с меценатами, а именно с владельцем Нибулона Алексеем Вадатурским.
Андрей Самойлов заявлял, что в областной «инфекционке» закрывают ворота перед «скорыми», также он указал, что медучреждение стало «частным заведением».
На это депутат Олег Солтыс призвал «не устраивать цирк на всю Николаевскую область», критикующих он попросил идти в свои больницы работать, ведь их выступлений не было в повестке дня.
Сама Светлана Федорова назвала ситуацию «политическим заказом», вспомнив, как еще 2 года назад ей аплодировал сессионный зал областного совета.
Она пожелала депутатам не быть преданными, как она сегодня.
Также главврач рассказала о проверке ее учреждения комиссией из Министерства охраны здоровья, чьи выводы послужили официальной причиной для увольнения.
— Они 2 часа побегали по больнице, ни одной цифры, общие фразы только в выводах это комиссии. Зная, что будет такая расправа, пригласила международную организацию, которая в течение 3 суток провела полный аудит больницы. Как оказалось, наш стационар соответствует не только лицензионным требованиям, а и международным, — рассказала Светлана Федорова.
Напомним, что на сессии глава фракции Юрий Кормышкин сообщил, что Светлану Федорову исключили из фракции, однако указал, что она сама написала заявление о выходе.
Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов.
Ранее Светлана Федорова подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, отметив, что сделала это под натиском со стороны руководства Николаевщины.
До этого она заявляла, что врачи могут заниматься политикой лучше, чем другие, потому что любят людей.
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Сегодня, 21 декабря, депутаты Николаевского областного совета уволили главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Фёдорову.
Об этом сообщают НикВести.
Отметим, что все присутствовавшие на заседании члены фракции «Наш край» поддержали увольнение Светланы Федоровой. Исключение составили Андрей Закусилов и Юрий Елиневский.
Перед голосованием с трибуны ее критиковали коллеги, главврач БСМП Александр Демьянов и руководитель Центра экстренной медпомощи Андрей Самойлов.
Александр Демьянов упомянул ее конфликты с меценатами, а именно с владельцем Нибулона Алексеем Вадатурским.
Андрей Самойлов заявлял, что в областной «инфекционке» закрывают ворота перед «скорыми», также он указал, что медучреждение стало «частным заведением».
На это депутат Олег Солтыс призвал «не устраивать цирк на всю Николаевскую область», критикующих он попросил идти в свои больницы работать, ведь их выступлений не было в повестке дня.
Сама Светлана Федорова назвала ситуацию «политическим заказом», вспомнив, как еще 2 года назад ей аплодировал сессионный зал областного совета.
Она пожелала депутатам не быть преданными, как она сегодня.
Также главврач рассказала о проверке ее учреждения комиссией из Министерства охраны здоровья, чьи выводы послужили официальной причиной для увольнения.
— Они 2 часа побегали по больнице, ни одной цифры, общие фразы только в выводах это комиссии. Зная, что будет такая расправа, пригласила международную организацию, которая в течение 3 суток провела полный аудит больницы. Как оказалось, наш стационар соответствует не только лицензионным требованиям, а и международным, — рассказала Светлана Федорова.
Напомним, что на сессии глава фракции Юрий Кормышкин сообщил, что Светлану Федорову исключили из фракции, однако указал, что она сама написала заявление о выходе.
Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов.
Ранее Светлана Федорова подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, отметив, что сделала это под натиском со стороны руководства Николаевщины.
До этого она заявляла, что врачи могут заниматься политикой лучше, чем другие, потому что любят людей.
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