Во фракции «Наш край» Николаевского облсовета заявили, что не одобряют поведение депутата, директора центра лечения инфекционных болезней Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.
Об этом в комментарии изданию «Преступности.НЕТ» сказала депутат от «Нашего края» Надежда Иванова.
Отмечается, что перед сессией она рассказала журналистам, что фракция политсилы не разделяет позицию Светланы Федоровой и не одобряет, что та оскорбляет президента Владимира Зеленского, губернатора Виталия Кима и главу облсовета Анну Замазееву.
— Это то (оскорбления в адрес «слуг народа», — прим.) не является позицией фракции, и сегодня это было крайне не одобрено на фракции. Результаты вы увидите на сессии, — сообщила Надежда Иванова.
Напомним, что на сессии глава фракции Юрий Кормышкин сообщил, что Светлану Федорову исключили из фракции, однако указал, что она сама написала заявление о выходе.
Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов.
Ранее Светлана Федорова подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, отметив, что сделала это под натиском со стороны руководства Николаевщины.
До этого она заявляла, что врачи могут заниматься политикой лучше, чем другие, потому что любят людей.
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Во фракции «Наш край» Николаевского облсовета заявили, что не одобряют поведение депутата, директора центра лечения инфекционных болезней Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.
Об этом в комментарии изданию «Преступности.НЕТ» сказала депутат от «Нашего края» Надежда Иванова.
Отмечается, что перед сессией она рассказала журналистам, что фракция политсилы не разделяет позицию Светланы Федоровой и не одобряет, что та оскорбляет президента Владимира Зеленского, губернатора Виталия Кима и главу облсовета Анну Замазееву.
— Это то (оскорбления в адрес «слуг народа», — прим.) не является позицией фракции, и сегодня это было крайне не одобрено на фракции. Результаты вы увидите на сессии, — сообщила Надежда Иванова.
Напомним, что на сессии глава фракции Юрий Кормышкин сообщил, что Светлану Федорову исключили из фракции, однако указал, что она сама написала заявление о выходе.
Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов.
Ранее Светлана Федорова подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, отметив, что сделала это под натиском со стороны руководства Николаевщины.
До этого она заявляла, что врачи могут заниматься политикой лучше, чем другие, потому что любят людей.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак