Светлана Федорова покидает сессионный зал после исключения из фракции

Во фракции «Наш край» Николаевского облсовета заявили, что не одобряют поведение депутата, директора центра лечения инфекционных болезней Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Об этом в комментарии изданию «Преступности.НЕТ» сказала депутат от «Нашего края» Надежда Иванова.

Отмечается, что перед сессией она рассказала журналистам, что фракция политсилы не разделяет позицию Светланы Федоровой и не одобряет, что та оскорбляет президента Владимира Зеленского, губернатора Виталия Кима и главу облсовета Анну Замазееву.

— Это то (оскорбления в адрес «слуг народа», — прим.) не является позицией фракции, и сегодня это было крайне не одобрено на фракции. Результаты вы увидите на сессии, — сообщила Надежда Иванова.

Напомним, что на сессии глава фракции Юрий Кормышкин сообщил, что Светлану Федорову исключили из фракции, однако указал, что она сама написала заявление о выходе.

Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов.