Глава фракции «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

Такое мнение депутат озвучил в комментарии корреспонденту НикВести.

Юрий Кормышкин считает, что, проголосовав за увольнение Светланы Федоровой, он поступил «по-человечески».

— Моя личная позиция, когда говорят, что Кормышкин когда-то говорил что-то хорошее, что-то плохое. Я считаю, что в отношении Федоровой я поступил по-человечески, правильно. Она хороший главврач, но она сегодня заигралась в политику. Замазеева не права. Наша фракция и я считаем, что мы правильно поступили, потому что Федорова не стала главврачом больницы, а стала политиком. Она стала [заниматься политикой] последние три недели. Моя позиция, что она как врач — идеальный врач, но она пошла в политику, и не имеет права подчиненный коммунального предприятия делать так, – сказал Юрий Кормышкин.

Он также добавил, что не считает такое решение политической расправой, поскольку, по его мнению, это нормальный процесс управления коммунальными предприятиями Николаевской областью.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Юрий Кормышкин и Светлана Федорова Юрий Кормышкин в больнице во время ремонта, который он организовал Юрий Кормышкин показывал, как делает ремонт в ЦИЗ

На местных выборах в 2020 году Светлана Федорова была одним из главных лиц избирательной кампании «Нашего края».

Светлана Федорова выступает на съезде областной ячейки партии перед выборами

Приняв решение баллотироваться в депутаты, Светлана Федорова записала видеообращение, где рассказала, почему идет на выборы с данной политсилой и благодарила партию за помощь больнице.

В то же время начался конфликт между главврачом николаевской «инфекционки» Светланой Федоровной и гендиректором компании «Нибулон» Алексеем Вадатурским. Тогда партия «Наш край» заявила о давлении Алексея Вадатурского на их кандидата на местных выборах Светлана Федорову. Сам Алексей Вадатурский тогда сказал, что он в желании помочь больнице в сложное время не преследовал никаких политических целей, в отличии от «Нашего края», который в своем заявлении «перекрутило факты».

Примечательно, что еще 15 ноября Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook писал о том, что коллектив больницы во главе со Светланой Федоровой спас ему жизнь.

— Год назад я впервые переболел Covid-19. Не секрет, что я очень тяжело перенес эту болезнь, и рад, что тогда я оказался в руках коллектива врачей КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» во главе с ее главврачем Светланой Федоровой. Уверен, что тогда они без преувеличения спасли мне жизнь, — писал он.

Также он указывал, что переболел второй раз и «благодаря врачам нашей «инфекционки» выздоровел и без сильных последствий для своего организма возвращается к нормальной и активной жизни».

Тогда Юрий Кормышкин обратился к коллегам и главе облсовета Анне Замазеевой с предложением отдать ему в аренду больницу на 3 года. Сама Светлана Федорова поддержала идею Юрия Кормышкина о передаче учреждения ему в аренду.

Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов. Также 15 декабря Сергей Шахов заявил, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения устроили террор главе КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлане Федоровой.