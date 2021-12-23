Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.
В письме, опубликованном в Facebook говорится, что коллектив «инфекционки» возмущен увольнением Светланы Федоровой и не согласен с выводами комиссии Минздрава, которая проводила в медучреждении проверку.
— То, как она (проверка, — прим.) была «организована» и проведена, дает основание утверждать о преднамеренности действий ее представителей, направленных на дискриминацию работы персонала и руководителя. Факты, приведенные в справке, искажены, неправдивые и не обоснованы доказательствами, отсутствуют ссылки на нормативные документы. Ни одного врача-инфекциониста не было привлечено к проверке, которые могли бы оценить качество предоставления медицинской помощи в профильной больнице. За ограниченное время проверки такие объемы не могли быть объективно оценены. Поэтому, коллектив категорически возражает против выводов и рекомендаций, которые предоставлены этой комиссией, — говорится в письме.
Коллектив больницы требует отменить решение сессии Николаевского областного совета, которым была уволена Светлана Федорова. Также медработники требуют дать им возможность работать в «спокойном режиме» в сложных условиях эпидемии. Под обращением собрали 110 подписей.
Напомним, что во вторник, 21 декабря, депутаты Николаевского областного совета уволили главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Фёдорову.
Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов.
Ранее Светлана Федорова подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, отметив, что сделала это под натиском со стороны руководства Николаевщины.
Напомним, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.
Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.
В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.
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Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.
В письме, опубликованном в Facebook говорится, что коллектив «инфекционки» возмущен увольнением Светланы Федоровой и не согласен с выводами комиссии Минздрава, которая проводила в медучреждении проверку.
— То, как она (проверка, — прим.) была «организована» и проведена, дает основание утверждать о преднамеренности действий ее представителей, направленных на дискриминацию работы персонала и руководителя. Факты, приведенные в справке, искажены, неправдивые и не обоснованы доказательствами, отсутствуют ссылки на нормативные документы. Ни одного врача-инфекциониста не было привлечено к проверке, которые могли бы оценить качество предоставления медицинской помощи в профильной больнице. За ограниченное время проверки такие объемы не могли быть объективно оценены. Поэтому, коллектив категорически возражает против выводов и рекомендаций, которые предоставлены этой комиссией, — говорится в письме.
Коллектив больницы требует отменить решение сессии Николаевского областного совета, которым была уволена Светлана Федорова. Также медработники требуют дать им возможность работать в «спокойном режиме» в сложных условиях эпидемии. Под обращением собрали 110 подписей.
Напомним, что во вторник, 21 декабря, депутаты Николаевского областного совета уволили главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Фёдорову.
Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов.
Ранее Светлана Федорова подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, отметив, что сделала это под натиском со стороны руководства Николаевщины.
Напомним, 11 ноября в Николаевскую область прибыла мониторинговая группа Минздрава для проверки работы больниц. Главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова пожаловалась проверяющим на то, как в управлении здравоохранения ОГА распределяют препараты для лечения COVID-19.
Ранее главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.
В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что обвинения главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак