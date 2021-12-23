Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

В письме, опубликованном в Facebook говорится, что коллектив «инфекционки» возмущен увольнением Светланы Федоровой и не согласен с выводами комиссии Минздрава, которая проводила в медучреждении проверку.

— То, как она (проверка, — прим.) была «организована» и проведена, дает основание утверждать о преднамеренности действий ее представителей, направленных на дискриминацию работы персонала и руководителя. Факты, приведенные в справке, искажены, неправдивые и не обоснованы доказательствами, отсутствуют ссылки на нормативные документы. Ни одного врача-инфекциониста не было привлечено к проверке, которые могли бы оценить качество предоставления медицинской помощи в профильной больнице. За ограниченное время проверки такие объемы не могли быть объективно оценены. Поэтому, коллектив категорически возражает против выводов и рекомендаций, которые предоставлены этой комиссией, — говорится в письме.

Коллектив больницы требует отменить решение сессии Николаевского областного совета, которым была уволена Светлана Федорова. Также медработники требуют дать им возможность работать в «спокойном режиме» в сложных условиях эпидемии. Под обращением собрали 110 подписей.

Напомним, что во вторник, 21 декабря, депутаты Николаевского областного совета уволили главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Фёдорову.

Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов.