Уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.

Об этом говорится в заявлении Управления здравоохранения Николаевской ОГА.

— Следует отметить, что увольнение с должности руководителя данного КНП не влияет на возможность Федоровой С.Ф. работать врачом в этом медучреждении, — сказано в заявлении.

Отметим, сама Светлана Федорова на странице в Facebook сообщила, что намерена продолжить работу в «инфекционке» на должности главного врача. Она планирует приступить к работе в новой должности во вторник, 28 декабря.

— Делаем ход конем, мы самостоятельное КНП, то есть можем сами штатные единицы вводить, вводим «главного врача» как я вернусь, со вторника поговорим. Мою обычную ставку врача переделаем в главного, имея ввиду главенство, как раньше была областной инфекционист — типа старший врач. По закону имеем право, — обратилась Светлана Федорова к отделу кадров больницы.

Как сообщалось, в пятницу, 24 декабря, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыли представители облсовета и ОГА с требованием предоставить доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора.

В больнице же отметили, что в решении сессии даже не написано, с какого числа Светлану Федорову нужно уволить. Сотрудники центра не имеют на руках контракта, подписанного между Светланой Федоровой и областным советом и не знают, кто вообще имеет право его читать.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.