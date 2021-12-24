В пятницу, 24 декабря, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыли представители облсовета и ОГА с требованием предоставить доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора.

Об этом сообщают НикВести.

В свою очередь, коллектив больницы не знает, кто должен заниматься увольнением Светланы Федоровой и руководить учреждением после решения сессии.

Утром в ЦИЗ приехал начальник юротдела аппарата облсовета Сергей Белокуров с доверенностью на представление интересов органа, подписанной главой совета Анной Замазеевой. Вместе с представителями облздрава он потребовал от коллектива доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора, например, приказ об увольнении, доказательства, что Светлану Федорову рассчитали и выдали ей трудовую книжку.

Доверенность

— Кому адресовано обращение о предоставлении доказательств, что она уволена — мы не знаем. Мы задаем вопросы, знают ли они, кто на сегодняшний день управляет предприятием, они тоже не знают, — отметил адвокат Владимир Тимошин, представляющий интересы больницы.

В больнице же отмечают, что в решении сессии даже не написано, с какого числа Светлану Федорову нужно уволить. Сотрудники центра не имеют на руках контракта, подписанного между Светланой Федоровой и областным советом и не знают, кто вообще имеет право его читать.

Проект решения сессии об увольнении Светланы Федоровой

По словам представителей коллектива, в облсовете им ответили, что они якобы сами должны выбрать уполномоченное лицо, которое будет подписывать документы. В больнице же считают, что заниматься этим должен уполномоченный орган.

— В уставе написано, что уполномоченный орган — это облгосадминистрация. А они говорят, что облгосадминистрация к этому не имеет отношения, что управление здравоохранения вмешивается только во врачебные вопросы, что нужно выбрать одного зама, который будет подписывать документы, — рассказали сотрудники ЦИЗ.

Параллельно с визитом чиновников, в больнице прошло собрание бывших пациентов и части коллектива в поддержку Светланы Федоровой. Заместитель директора Алевтина Демьяненко отметила, что считает действия органов местной власти — давлением на сотрудников центра и продолжением травли.

Собрание коллектива

Отметим, что завтра, 25 декабря, медики и пациенты собираются выйти на митинг в поддержку Светланы Федоровой и больницы.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Юрий Кормышкин и Светлана Федорова Юрий Кормышкин в больнице во время ремонта, который он организовал Юрий Кормышкин показывал, как делает ремонт в ЦИЗ

На местных выборах в 2020 году Светлана Федорова была одним из главных лиц избирательной кампании «Нашего края».

Светлана Федорова выступает на съезде областной ячейки партии перед выборами

Приняв решение баллотироваться в депутаты, Светлана Федорова записала видеообращение, где рассказала, почему идет на выборы с данной политсилой и благодарила партию за помощь больнице.

В то же время начался конфликт между главврачом николаевской «инфекционки» Светланой Федороой и гендиректором компании «Нибулон» Алексеем Вадатурским. Тогда партия «Наш край» заявила о давлении Алексея Вадатурского на их кандидата на местных выборах Светлана Федорову. Сам Алексей Вадатурский тогда сказал, что он в желании помочь больнице в сложное время не преследовал никаких политических целей, в отличии от «Нашего края», который в своем заявлении «перекрутило факты».

Примечательно, что еще 15 ноября Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook писал о том, что коллектив больницы во главе со Светланой Федоровой спас ему жизнь.

— Год назад я впервые переболел Covid-19. Не секрет, что я очень тяжело перенес эту болезнь, и рад, что тогда я оказался в руках коллектива врачей КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» во главе с ее главврачем Светланой Федоровой. Уверен, что тогда они без преувеличения спасли мне жизнь, — писал он.

Также он указывал, что переболел второй раз и «благодаря врачам нашей «инфекционки» выздоровел и без сильных последствий для своего организма возвращается к нормальной и активной жизни».

Тогда Юрий Кормышкин обратился к коллегам и главе облсовета Анне Замазеевой с предложением отдать ему в аренду больницу на 3 года. Сама Светлана Федорова поддержала идею Юрия Кормышкина о передаче учреждения ему в аренду.

Как известно, Светлана Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от «Нашего края» Сергей Шахов. Также 15 декабря Сергей Шахов заявил, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения устроили террор главе КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлане Федоровой.