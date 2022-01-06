Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что безопасность Европы зависит непосредственно от безопасности от Украины. И все вопросы, касающиеся Украины, должны решаться только при ее участии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жозепа Борреля во время брифинга.

— Не может быть безопасность Европы без безопасности Украины. Все вопросы, которые касаются безопасности Украины должны обсуждаться при участии Украины, — сказал он.

Отмечается, что глава европейской дипломатии после своего визита на Донбасс также сделал заявление о наращивании российских войск у границ Украины и предупредил, что любая агрессия будет иметь масштабные последствия и огромную цену.

Ранее США призвали ЕС подготовить санкции против России в сфере энергетики и банков.