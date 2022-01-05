Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой отправился на линию разграничения в Донбассе.

О госте из Евросоюза сообщил сам министр иностранных дел Украины.

Глава дипведомства Украины отметил, что это первый визит еврочиновника такого ранга на Донбасс.

— В вертолете с Жозепом Боррелем, вылетаем на Луганщину. Первый визит высокого представителя ЕС на Донбасс со времени, когда Россия развязала эту войну. Этот визит является знаком единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе, — акцентировал Дмитрий Кулеба.

Глава евросоюзного представительства в Украине Матти Маасикас рассказал, что Боррель побывал в Станице в Луганске, а в зону ООС вылетел из Харькова.

Сам Боррель повторно заверил украинское руководство в приверженности союзным ценностям.

— Нет безопасности в Европе без безопасности Украины. Ясно, что любое обсуждение европейской безопасности должно включать ЕС и Украину. В любом обсуждении по Украине должна участвовать Украина, — подчеркнул Жозеп Боррель.

Ранее Боррель заверял, что Европейский Союз на фоне угрозы вторжения Российской Федерации примет сторону Украины «даже в самом худшем случае».