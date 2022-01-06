Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заверил украинского посла Александра Мищенко, что балтийская страна предоставит Украине помощь в виде оружия и военной техники.

Об этом сообщает Lsm.lv.

Сообщается, что министр обороны Латвии и посол Украины встретились 5 января и согласовали содержимое гуманитарного груза, который отправится в Украину.

— Там будет оружие и техника. Мы это сделаем, и мы призываем наших союзников в Европе сделать то же, ведь Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряжение с наших собственных границ, с нашего региона. И хотя Украина не является членом НАТО, она является нашим союзником. По сути, они нас защищают, — заявил Артис Пабрикс.

СМИ отмечает, что ранее Латвия предрставляла широкую поддержку Украине, включая финансовую и гуманитарную помощь, реабилитацию раненых, а также поддержку службе капелланов.

Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что Россия представляет реальную угрозу для Европы и НАТО. При этом он подчеркнул, что РФ не желает сама в мире и демократии.