По указанию Владимира Зеленского с грубым нарушением закона Печерский суд планирует рассмотреть ходатайство об аресте имущества лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.

Об этом заявил адвокат Игорь Головань, пишут на сайте «ЕС».

Игорь Головань отметил, что о заседании суда стало известно из смс-сообщения, поступившего накануне на телефон одного из адвокатов. Игорь Головань подчеркнул, что в соответствии с УПК такие ходатайства рассматриваются при участии народного депутата, который должен быть поставлен в известность о судебном заседании заранее в установленном порядке.

Кроме того, как отмечает адвокат, ГБР не имеет права ходатайствовать в Печерский суд, поскольку находится в Шевченковском районе столицы.

— Сегодня такой день — к нам идет Рождество. Но мы знаем, что в Библии плохие люди все свои черные дела делают или ночью, или под праздники. Вчера после 16:00 один из адвокатов нашего объединения Иван Черный получил смс о том, что сегодня в 9:30 здесь будет рассматриваться ходатайство прокурора по фамилии Белкин по поводу, как там написано, ареста имущества Петра Порошенко, — сказал Игорь Головань.

Он добавил, что Петр Порошенко сейчас находится за границей и это общеизвестно. Политик назвал дату своего возвращения — 17 января этого года. Игорь Головань предположил, что до этого срока планируется что-то незаконное.

— Сейчас мы проверим, действительно ли поступили какие-либо ходатайства и что там действительно будет рассматриваться. Мы же знаем, что это офис президента и лично президент Зеленский преследует Порошенко, а ГБР, офис генпрокурора это лишь инструмент. И вот почему они снова идут в Печерский суд. Мы сейчас принесли сюда документы за подписью того же прокурора отдела по той же фамилии Белкин, где он пишет черным по белому, что Главное следственное управление ДБР находится на улице Петлюры, 15 в Шевченковском районе, все они работают в Шевченковском районе. Почему они обращаются в Печерский суд, который является противоправным абсолютно и незаконным, — подчеркнул адвокат Петра Порошенко.

Он анонсировал вопросы в адрес Офиса Генпрокурора о том, почему он «все время скрывается» и не сообщает открыто о своей позиции, а о подозрениях пятому президенту известно только из СМИ.

— Ни его самого, ни его адвокатов до этого времени никто не уведомлял. И главное, согласно закону Украины, в УПК подобные ходатайства, например касающиеся ареста имущества, рассматриваются при обязательном участии народного депутата при условии его заблаговременного уведомления, — подчеркнул Игорь Головань.

В этом адвокат и его коллеги видят грубое нарушение действующего законодательства.

— Конечно, никто не сообщал, только адвокат получил смс неизвестно из какого источника. Мы знаем, что Порошенко возвращается 17 января. Согласно закону такого рода ходатайства должны рассматриваться при его обязательном присутствии. Сейчас мы увидим, готовы ли Печерский суд, прокуратура, Офис президента и лично президент Зеленский соблюдать нормы законодательства, — резюмировал представитель лидера «ЕС».

Напомним, Петр Порошенко заявил, что планирует вернуться «не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии, от попыток зеленых клептократов построить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане».