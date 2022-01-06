Пятый президент Украины Петр Порошенко намерен вернуться в страну 17 января.

Также на своей странице в Facebook он подтвердил, что намерен встретиться с генеральным прокурором и прийти в суд.

— 17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы появиться в суде и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием", — сообщил Петр Порошенко.

Петр Порошенко пишет, что планирует вернуться «не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии, от попыток зеленых клептократов построить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане».

Напомним, пятому президенту Украины, народному депутату от «Европейской Солидарности» Петру Порошенко 20 декабря объявили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило детали дела.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко вернется в Украину в первой половине января. Об этом он сообщил в интервью журналистам.

Напомним, что и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.