Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выступила против требований России о том, чтобы НАТО исключил будущее расширение, подчеркнув право ее страны создавать собственные союзы.

Об этом говорится в заявлении на сайте шведского правительства, сообщает Европейская правда.

— Режим европейской безопасности не подлежит обсуждению. В Швеции мы сами определяем нашу внешнюю политику и политику безопасности, и с кем мы решаем сотрудничать, — говорится в заявлении.

Магдалена Андерссон сообщила, что в свете развития событий в Украине и вокруг нее и ухудшения ситуации с безопасностью в непосредственной близости от границ Швеции, она провела телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё и проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО.

— Правительство также ведет диалог с администрацией США. Необходимо уважать и соблюдать международное право. Это включает право каждой страны самостоятельно выбирать свою политику безопасности, — заявила премьер Швеции.

Напомним, глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна повысила уровень боеготовности в связи с напряженной ситуацией на границе РФ и Украины.