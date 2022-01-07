Городские власти Николаева приступают к разработке стратегии для решения проблемы с мусором.

Об этом сказал вице-мэр Виталий Луков в ходе тематического совещания в четверг, 6 января, пишут НикВести.

В рамках встречи депутаты горсовета и представители департамента экономического развития обсудили вопросы переработки отходов, привлечения инвесторов для строительства мусороперерабатывающего завода и формирования тарифа на вывоз ТБО.

Виталий Луков заявил, что власти города начинают разрабатывать программу обращения с ТБО на территории Николаева.

По его словам, сейчас для этого формируют рабочую группу с участием депутатского корпуса, департамента экономического развития и департамента ЖКХ.

— Будем заниматься этим вопросом, вносить предложения. Программа будет состоять из комплекса мероприятий, которые, в частности, обсудили сегодня (6 января, — прим.): сортировка мусора, помощь поставщикам услуг и так далее Параллельно начинаем вести переговоры с ООО «ГК «Нафтогаз Украины» по Николаевской ТЭЦ. На сегодняшний день это место оптимально, куда бы можно было свозить мусор, перерабатывать его по технологии и сжигать, в то же время получая тепло для жилого фонда города. Так, как это делается в других странах. Работа продолжается, — объяснил заместитель мэра.

Напомним, в Николаеве с 1 февраля 2022 года повысятся тарифы на вывоз бытовых отходов. Соответствующее решение было утверждено на заседании исполкома в среду, 22 декабря.