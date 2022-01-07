Власти Николаева собираются создать мусоросжигательный завод на базе Николаевской ТЭЦ.

Об этом стало известно в ходе тематического совещания вчера, 6 января, сообщают НикВести.

Вице-мэр Виталий Луков рассказал, что над этим вопросом уже начали работать совместно с сотрудниками ООО «ГК «Нафтогаз Украины».

— Мы начинаем вести переговоры по нашей ТЭЦ, которая является глобально и статегически, наверное, одним из лучших мест, куда можно было бы свозить мусор, сжигать, получать тепло и распределять его на город. Там есть и тепловая, и электрическая генерация, — сказал Виталий Луков.

При этом он отметил, что для функционирования будущего завода на ТЭЦ достаточно территории и мощности, но нужно будет проводить модернизацию устаревших систем.

— Сейчас есть сложные проблемы. Это один из вариантов, который сегодня не обсуждается, но который есть во внимании исполнительных органов города, — добавил заместитель городского головы.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Украине функционирует лишь один мусоросжигательный завод. За год на предприятии сжигается около 250 тысяч тонн бытовых отходов, благодаря чему теплом обеспечены 300 близлежащих домов. Это 20-25% от всего мусора, который производят жители столицы в год. Завод «Энергия» является экологически безопасным предприятием, оснащенным современными системами экологической защиты и мониторинга вредных выбросов в окружающую среду.

Завод «Энергия» в Киеве

Однако согласно исследованиям, сжигание отходов, даже с использованием новейших технологий, приводят к выбросу токсичных металлов. Среди них — свинец, ртуть, диоксины, фураны и другие токсичные вещества, которые поступают в воздух, воду и почву. Токсины, содержащиеся в выбросах, летучей золе и шлаках в местах сжигания отходов, могут перемещаться на большие расстояния, откладываться в почве и воде, тканях растений и животных, в конце концов попадая в человеческий организм.

Также стоит учесть, что инсинераторы являются самым дорогим методом получения энергии и обращения с отходами, они создают значительную экономическую нагрузку для городов. По этой причине у некоторых муниципалитетов в Европе появлялись финансовые задолженности. Другие подписывали долгосрочные контракты, заставляющие их обеспечивать определенное количество отходов в течение 20-30 лет, чтобы вернуть инвестиционные расходы.

Ранее сообщалось, что для разработки новой программы обращения с мусором в Николаеве формируют рабочую группу с участием депутатского корпуса, департамента экономического развития и департамента ЖКХ.