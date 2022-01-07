Франция и Германия инициируют очередную встречу в нормандском формате в течение нескольких следующих недель для поиска путей урегулирования ситуации вокруг Украины, что важно для всей архитектуры европейской безопасности.

Об этом сегодня в Париже в ходе пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии для представления приоритетов французского председательства в Совете ЕС на следующие полгода заявил президент Французской республики Эммануэль Макрон, сообщает Укринформ.

— Мы предложим наш общий взгляд на архитектуру европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это нормандский формат. С канцлером Шольцем (федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, — прим.) мы предложили провести еще одну встречу на протяжении следующих недель… Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях, — сказал президент Эммануэль Макрон.

Он добавил, что одним из приоритетов французского председательства в Совете ЕС станет завершение работы над стратегическим компасом ЕС, который должен определить приоритеты развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны.

— У нас есть общая позиция в Европе относительно необходимости действовать более скоординированно. У нас есть общие подходы относительно (оборонной, — прим.) промышленности, относительно совместных проектов, которые мы будем продвигать вперед. Это будет укреплять нашу стратегическую автономию, даст возможность иметь мощную европейскую оборону и большую техническую и технологическую автономию. Это абсолютно ключевое направление, — подчеркнул президент Франции.

Напомним, Министерство иностранных дел России считает, что США вполне могут присоединиться к нормандскому формату урегулирования на Донбассе. В частности, в этом вопросе «нет противопоказаний».