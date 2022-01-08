В Беларуси заявили о прибытии своего «миротворческого контингента» в Казахстан.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на Минобороны Беларуси.

— Белорусский воинский контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ, в полном составе прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач, — указано в сообщении.

6 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь направит в Казахстан роту своих миротворцев в рамках Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

— Я попросил Путина, чтобы он предоставил самолеты для этого. Надо же туда технику перекинуть, — добавил Александр Лукашенко.

Напомним, в Кыргызстане прошли протесты против отправления силовиков в Казахстан — их собираются ввести в страну в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).