Праздник православного Рождества 7 января не помешал пророссийским террористам в очередной раз нарушить договоренности и открыть огонь по украинским военным исподтишка.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В направлении Катериновки оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов различных систем и автоматического оружия. Под Каменкой враг вел стрельбу по украинским военным из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

У Новотошковского противник бил по позициям ВСУ их противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские бойцы потерь не понесли, открывая в ответ на провокации шквальный огонь, чтобы подавить террористов и не дать им возможность повторно нанести удар. Против наемников не применяли оружия, не предусмотренное договоренностями Минска.

Напомним, прошлый день в зоне ООС запомнился двумя провокациями со стороны бандформирования «Л/ДНР».