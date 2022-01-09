В Казахстане телеканал «БайконурИнфо» подготовил запись того, как по Байконуру в открытую ездит российская техника.

Об этом пишет издание «Гордон».

Демонстрации ведущие канала называют беспорядками и затянувшейся проблемой.

— Жители города Байконура с недоумением и скорбью восприняли известия о трагических событиях, происходящих в Казахстане, — отмечают журналисты.

Пока в репортаже шла речь про усиление местных силовиков прямо перед камерой журналиста начала движение российская техника, не скрывающая символов.

— Накануне новогодних праздников в городе был введен сигнал «Гром», в соответствии с которым правоохранительные органы комплекса Байконур работают в усиленном режиме несения службы,— добавили по телевизору для успокоения местной патриотической аудитории.

Ранее сообщалось, казахских демонстрантов расстреливали русскоязычные военные.