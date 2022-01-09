Белый дом готовит новый пакет санкции против РФ. В этот раз запрет на технологии коснется поставок американских военных разработок.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

В частности, корреспондентка Блумберга Дженнифер Джейкобс отмечает, что ограничения затронут самый болезненный пункт Кремля — экономику. Российские финучреждения попросту отключат от системы SWIFT.

В Белом доме добавили, что реакцию Кремля на это нужно смотреть не по словам, а по действиям.

— Что они делают за закрытыми дверями, будет конструктивнее их заявлений, — заявил источник из администрации Байдена.

Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины.



