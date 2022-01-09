Белый дом готовит новый пакет санкции против РФ. В этот раз запрет на технологии коснется поставок американских военных разработок.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
В частности, корреспондентка Блумберга Дженнифер Джейкобс отмечает, что ограничения затронут самый болезненный пункт Кремля — экономику. Российские финучреждения попросту отключат от системы SWIFT.
В Белом доме добавили, что реакцию Кремля на это нужно смотреть не по словам, а по действиям.
— Что они делают за закрытыми дверями, будет конструктивнее их заявлений, — заявил источник из администрации Байдена.
Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины.
Белый дом готовит новый пакет санкции против РФ. В этот раз запрет на технологии коснется поставок американских военных разработок.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
В частности, корреспондентка Блумберга Дженнифер Джейкобс отмечает, что ограничения затронут самый болезненный пункт Кремля — экономику. Российские финучреждения попросту отключат от системы SWIFT.
В Белом доме добавили, что реакцию Кремля на это нужно смотреть не по словам, а по действиям.
— Что они делают за закрытыми дверями, будет конструктивнее их заявлений, — заявил источник из администрации Байдена.
Напомним, лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины.