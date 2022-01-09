Заявление Государственного бюро расследований о том, что Печерский суд якобы не налагал арест на активы «Прямого» и «5 канала» — это откровенная ложь.

Об этом сообщил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань.

Он также обнародовал в качестве доказательства скриншоты из документов, доказывающих, что среди имущества и активов, на которые незаконно наложили арест, есть активы ООО «Свободные медиа», владеющее двумя оппозиционными телеканалами.

— ДБР сами Рождество не празднуют (что разумеется, они другому молятся) и другим не дают. На Святой Вечер вместе с прокурорами Белкиным, Потапенко и Сафаряном и Ее честью следственным судьей Печерского районного суда г. Киева Бортницкой напакостили, а теперь оправдывались, лгут, активов «Прямого» и «5 канала».

— Но вот же скриншот Постановления об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое Ее честь Бортницкая в свое решение вместе с ошибками и «цепочками» переписала. А там черным по белому: ГП «ТРК» НБМ – ЗАПОРОЖЬЕ» и ООО ТЕЛЕКОМПАНИ ТВ». Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов, — отмечает адвокат.

— Вот только доли Петра Порошенко в капитале этих юридических лиц давно нет. Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО «СВОБОДНЫЕ МЕДИА», учредителями которого является десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть прокуроры и судья умышленно наложили арест на медиаактивы, что уже не принадлежат Петру Порошенко, — констатирует адвокат.

— Можно конечно, подумать, что прокуроры и ее честь судья Бортницкая просто не умеют работать с реестром юридических лиц, а потому не знают, что конечный бенефициарный собственник может меняться с определенным опозданием от даты смены собственника. Это объяснило бы, почему Белкин, Потапенко и Сафарян работают в Офисе Генпрокурора. Из любой юридической фирмы их бы сразу выгнали, — иронизирует Игорь Головань.

— Однако мы не думаем, что это от глупости и типичного для генпрокурорского офиса и ДБР непрофессионализма. Мы убеждены, что Белкин, Потапенко, Сафарян и ее честь Бортницкая действовали умышленно, поскольку главный, по нашему убеждению, заказчик Зеленский заинтересован именно в уничтожении оппозиционных телеканалов Как бы там ни было, незаконно наложен арест на медиаактивы ООО «СВОБОДНЫЕ МЕДИА». И я убежден, что владельцы ООО «СВОБОДНЫЕ МЕДИА» не только апелляцию подадут, но и потребуют расследование действий Белкина, Потапенко, Сафаряна и Бортницкой на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), — резюмирует Игорь Головань.

Напомним, ранее Игорь Головань заявил, что по указанию Владимира Зеленского с грубым нарушением закона Печерский суд планирует рассмотреть ходатайство об аресте имущества лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.