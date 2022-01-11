Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс провел брифинг для журналистов. Во время брифинга он сообщил, что Соединенные Штаты призывают правительство Казахстана отменить приказ «стрелять на поражение» по тем, кто не сложит оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Неда Прайса.

По мнению представителя Госдепа, власти Казахстана имеют поддерживать порядок и защищать государственные институты, уважая при этом права мирных демонстрантов.

Напомним, в пятницу в Казахстане армии дали указание стрелять на поражение по митингующим, которых президент Касым-Жомарт Токаев назвал «бандитами и террористами».