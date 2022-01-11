Во многих городах по всей Германии вечером в понедельник, 10 января, люди снова протестовали против антиковидных мер и возможного введения обязательной вакцинации от COVID-19.

По сведениям полиции, демонстрации носили главным образом мирный характер, пишет DW.

Однако в Баутцене пострадали по меньшей мере трое полицейских, в которых бросали булыжники и бутылки.

В шествии по городу участвовали около 500 человек, среди которых полиция насчитала от 150 до 200 агрессивных хулиганов и праворадикалов.

Более крупные акции протеста состоялись в Ростоке, Шверине, Котбусе, Галле, Нюрнберге, Бамберге, Аугсбурге и Магдебурге. В федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания демонстрации прошли в 20 местах и собрали около 15 000 человек. В Тюрингии на улицы вышли около 17 300 протестующих. В Саксонии-Анхальт и Бранденбурге в некоторых митингах также участвовало большое количество людей.

В Ростоке полиция применила перцовый спрей, поскольку демонстранты пытались прорваться через установленные заграждения. В Кельне на улицы вышли около 1500 демонстрантов, в Любеке — без малого 1300, в Виттенберге (федеральная земля Саксония-Анхальт) — почти 1800. Тем временем, семидневный показатель заболеваемости в Любеке превысил 1000 человек на 100 000 жителей. По данному показателю этот ганзейский город в настоящее время занимает в масштабе Германии третье место.

Во время несанкционированной демонстрации протеста в Котбусе по центру города прошли маршем около 3000 человек. Как сообщил журналистам официальный представитель полиции, среди участников акции также были отдельные представители правоэкстремистских кругов.

Полиция Бранденбурга возбудила уголовные дела против организаторов несанкционированных митингов за нарушение действующего в Германии Закона о собраниях и шествиях. В Потсдаме полиция заблаговременно запретила проведение акции из-за непосредственной угрозы общественной безопасности и порядку - тем не менее вечером 10 января сотни людей вышли на демонстрацию в центре города. Протестные акции прошли также в нескольких местах в Берлине. Однако, как сообщает полиция, серьезных беспорядков или столкновений там не наблюдалось.

Одна из крупнейших демонстраций протеста против коронавирусных ограничений, в которой приняли участие около 3900 человек, состоялась в Нюрнберге. В Бамберге на подобные акции пришли около 2400 человек, в Аугсбурге — 2000.

По данным полиции, в Фульде (федеральная земля Гессен) несанкционированный митинг собрал до тысячи участников. Около тысячи человек также собрались в южных городах Ванген-им-Алльгой и Регенсбург.

В Саксонии демонстрации против антиковидных мер прошли, в частности, в Дрездене, Цвиккау, Гёрлице, Хемнице, Фрайберге и ряде других городов. Во Фрайберге, по первоначальным оценкам, собралось около 700 человек, которые игнорировали замечания полиции, сообщил представитель органов правопорядка. По его сГермания усиливает карантинные ограниченияловам, когда полицейские в одном месте перекрыли улицу, через кордон прорвалось около 100 человек. При этом был поврежден полицейский автомобиль. По словам пресс-секретаря службы полиции, нередко протестующие демонстрируют повышенную готовность к агрессии.

Во многих местах сформировались контрпротесты — например, в Лейпциге, где почти 300 человек собрались на площади, на которой обычно проводят свои акции коронаскептики. Из Баварии поступили сообщения о нескольких демонстрациях в поддержку вакцинации против коронавируса.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» не относится к категории «легких», хотя и выглядит менее серьезным по сравнению с «Дельтой».