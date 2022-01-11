Писатель и сценарист Виктор Шендерович выехал за пределы Российской Федерации из-за метки «иноагента» и проигрышу в суде бизнесмену Евгению Пригожину.

Об этом пишет «Медиазона».

Писатель рассказал более подробно о причинах эммиграции в своем Facebook.

— Разумеется, отъезд — это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес. Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни, — объяснил публицист.

Одной из основных причин выезда стал иск по статье о клевете близкого к Кремлю предпринимателя Евгения Пригожина.

— Увы, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена, — подчеркнул Виктор Шендерович.

Как отмечает издание, писателя уже отшрафовали на 100 тысяч рублей под конец прошлого года.

— В конце декабря Приморский районный суд Петербурга взыскал с Шендеровича 100 тысяч рублей по иску Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Еще миллион рублей взыскали с радио «Эхо Москвы», в эфире которого выступал публицист. Поводом для иска стали слова Шендеровича в передаче «Особое мнение». Согласно заявлению, писатель назвал Пригожина «уголовником» и «убийцей». Суд признал эти слова недостоверными и порочащими и потребовал опровергнуть их, — описывает хронологию «Медиазона».

Ранее сообщалось, на независимое российское издание «Медиазона», освещающего произвол и пытки в тюремной системе РФ, написал жалобу политтехнолог, приближенный к «бизнесмену» Евгению Пригожину, которого называют поваром «Путина». Вскоре издание признали иностранным агентом.