РФ начала учения со стрельбами в четырех регионах, у которых есть общие с Украиной границы.

Об этом пишет российское информагентство «Интерфакс».

В готовность приведены полигоны Западного военного округа, которые расположены на территории Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей. К имитации боевых ситуаций привлекут 3 тысячи военных, 300 единиц техники (среди которых БМП-2 и танки Т-72БЗ).

— В частности, военнослужащие Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий (Белгородская и Смоленская области) проведут тактико-специальные маневры, отрабатывая боевое слаживание различных формирований и осваивая новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя. Главным акцентм тактических учений будет выполнение упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп противника и оборудовании опорных пунктов, — цитирует военных «Интерфакс».

Военнослужащие РФ должны будут попасть по мишеням, установленным в 1,2 километрах от их позиций.

Напомним, западные СМИ информировали о переброске российских военных вертолетов к украинским границам.