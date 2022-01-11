Республиканские конгрессмены из сената США предложили законодательно закрепить за Украиной звание страны «НАТО-плюс», а также ввести механизмы, которые позволят признать Россию государством-спонсором международного терроризма.

Об этом пишет VOA.

Первым делом в законопроекте за Украиной закрепляется статус страны «НАТО+», который должен помочь быстрее получать поставки американских оборонных товаров и услуг. Авторы проекта предлагают увеличить военную и дипломатическую поддержку Киеву, пока Москва сосредотачивает бронетехнику и живую силу на границах Украины.

— Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе, — отметил главный спонсор проекта, сенатор Майкл Маккол.

Помимо вышеперечисленного, законодатели предлагают ввести жесткие санкции против Путина, чтобы помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2».

— Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США, — акцентировал соавтор законопроекта член Палаты представителей США Майк Роджерс.

Ранее сообщалось, Белый дом готовит новый пакет санкции против РФ.