Республиканские конгрессмены из сената США предложили законодательно закрепить за Украиной звание страны «НАТО-плюс», а также ввести механизмы, которые позволят признать Россию государством-спонсором международного терроризма.
Об этом пишет VOA.
Первым делом в законопроекте за Украиной закрепляется статус страны «НАТО+», который должен помочь быстрее получать поставки американских оборонных товаров и услуг. Авторы проекта предлагают увеличить военную и дипломатическую поддержку Киеву, пока Москва сосредотачивает бронетехнику и живую силу на границах Украины.
— Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе, — отметил главный спонсор проекта, сенатор Майкл Маккол.
Помимо вышеперечисленного, законодатели предлагают ввести жесткие санкции против Путина, чтобы помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2».
— Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США, — акцентировал соавтор законопроекта член Палаты представителей США Майк Роджерс.
Ранее сообщалось, Белый дом готовит новый пакет санкции против РФ.
Республиканские конгрессмены из сената США предложили законодательно закрепить за Украиной звание страны «НАТО-плюс», а также ввести механизмы, которые позволят признать Россию государством-спонсором международного терроризма.
Об этом пишет VOA.
Первым делом в законопроекте за Украиной закрепляется статус страны «НАТО+», который должен помочь быстрее получать поставки американских оборонных товаров и услуг. Авторы проекта предлагают увеличить военную и дипломатическую поддержку Киеву, пока Москва сосредотачивает бронетехнику и живую силу на границах Украины.
— Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе, — отметил главный спонсор проекта, сенатор Майкл Маккол.
Помимо вышеперечисленного, законодатели предлагают ввести жесткие санкции против Путина, чтобы помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2».
— Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США, — акцентировал соавтор законопроекта член Палаты представителей США Майк Роджерс.
Ранее сообщалось, Белый дом готовит новый пакет санкции против РФ.