Президент США Джо Байден назвал штурм Капитолия, который произошел 6 января 2021 года, попыткой государственного переворота. Он считает, что поддерживал это все бывший президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время выступления в Атланте.

— Жестокая банда, которую поддерживал и вдохновлял повержен бывший президент (Дональд Трамп. — прим.), 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия получить то, что он (Дональд Трамп. — прим.) потерял в ходе голосования на выборах, — отметил Джо Байден.

По его словам, тогда была попытка «навязать волю банды, отбросить свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти».

— Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того, чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, которые совершили попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения и фальсификации..., — подчеркнул он.

Он отметил, что тогда произошла попытка «украсть у народа выборы 2020 года».

— Они потерпели неудачу, но ни в победе демократии, ни в ее будущем уверенности не было, — резюмировал Джо Байден.

Ранее Дональд Трамп подал иск в Окружной суд округа Колумбия против специального комитета Палаты представителей, который расследует штурм Капитолия 6 января, и Национального архива, чтобы сохранить в тайне записи своего президентства.