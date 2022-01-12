Голландские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх в Пекине, должны будут оставить свои личные мобильные телефоны и компьютеры дома. Эта мера принята в качестве защиты от шпионажа со стороны Китая.

Об этом пишет газета De Volkskrant.

Совет не носить с собой мобильные устройства является частью комплекса мер, предложенных Олимпийским комитетом Нидерландов. Представитель организации сообщил, что для всех, кто едет в Пекин, проводится оценка рисков кибербезопасности.

Все в голландской делегации получат мобильные устройства для использования в Пекине. Тем не менее, они позволят им защитить свои личные данные.

— Китай — особый случай, потому что он полностью отключает интернет, — объяснил представитель Олимпийского комитета Нидерландов Герт Слот.

В Пекинских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля, примут участие не менее 30 спортсменов из Нидерландов.

Напомним, США объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Китае.