Судью Печерского районного суда Киева Виту Бортницкую внесли в базу сайта «Миротворец».

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс.

— Осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней. Соучастница преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц, — указали на сайте причину внесения Виты Бортницкой в базу.

На «Миротворце» также перечислили конкретные факты, на основе которых пришли к выводу.

— Участие в фабрикации так называемого «Дела о госизмене Порошенко», уголовное производство №22016130000000212. Арест имущества и телерадиокомпаний (Порошенко не принадлежат) под заведомо сфабрикованным ГБР поводом, — добавили в публикации.

Ранее сообщалось, что городского голову Полтавы Александра Мамая внесли в базу данных сайта «Миротворец» после эфира на канале «Наш», в ходе которого он назвал войну между Россией и Украиной «братоубийственной».