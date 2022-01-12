Полномасштабное наступление регулярной российской армии на украинские территории может обернуться провалом уровня Ирана.

Об этом пишет Guardian, приводящее мнение ряда милитари-экспертов.

Газета отмечает, что если Владимир Путин атакует Украину, ему понадобится подавляющее преимущество в бронетехнике и живой силе. Сейчас на границах Украины сосредоточены 100 тысяч военнослужащих РФ, для наступления понадобится вдвое больше.

— Это, вероятно, потребует вторжения в масштабах, не отличающихся от иракской кампании 2003 года, где-то между 150 000 и 200 000 военнослужащих, — анализирует военный специалист Фред Каган.

По его мнению, Россия сможет стянуть такую группировку только к концу января, однако для удержания украинских городов понадобится еще больше бойцов – до 325 тысяч солдат, так как оккупанты столкнутся в Украине с ожесточенным партизанским движением.

— Путин изучит, что произошло с США в Ираке после 2003 года. Трудности борьбы с партизанскими действиями заставляют меня задуматься о возможности того, что российский президент не намерен вторгаться и завоевывать Украину, — заключает Фред Каган.

Британское издание также представило свою карту предполагаемой военной кампании РФ и направлений Украины, по которым могут быть нанесены удары:

Юг Украины. Этот регион предпочтителен для России с целью отвлечения внимания и оттягивания силы, по нему могут ударить из оккупированного Крыма;

Восточная Украина. Здесь Кремль интересуют крупные города (Харьков, Днепр), которые попытаются отрезать блицкригом бронетехники;

Река Днепр. Перед водным пространством российская армия будет вынуждена остановить наступление и повернуть на Киев;

Побережье Черного моря. Враги могут рассматривать Одессу как перспективную стратегическую цель для захвата со стороны Крыма и Приднестровья, у города могут высадить морской десант для удержания береговой линии;

Киев. Столицу Украины противник попытается захватить без тяжелого пересения Днепра, напав на нее со стороны Беларуси;

Прорыв со стороны Беларуси. Guardian отмечает, что это направление удобно тем, что позволяет избежать марша через болотистые земли северо-запада Украины.

Guardian считает Беларусь самым слабым местом в обороноспособности Украины, так как она нависает над страной и позволяет войскам России безпрепятственно ударить в центр страны.

— В речи по случаю православного Рождества 7 января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна «сделает все», чтобы вернуть Украину. Российские механизированные силы будут стремиться окружить Киев с запада. Один из маршрутов — пересечение болот Припяти, которые замерзают зимой, и района Чернобыля. В качестве альтернативы можно было бы нанести удар с дальнего запада в Беларуси, например, с полигона в Барановичах. По словам Фреда Кагана, ключевым признаком того, что Россия готова действовать, будет, если «российские механизированные силы развернутся в Беларуси», — говорится в материале.

Ранее американская газета NYT сообщала, что Российская Федерация начала переброску военных вертолетов к украинским границам.