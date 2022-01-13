Немецкий суд вынес историческое решение — приговорил к пожизненному заключению бывшего сирийского полковника за преступления против человечества.

Это первое в мире уголовное дело и приговор в отношении пыток в Сирии со стороны государства, пишут Deutsche Welle и BBC.

На скамье подсудимых оказался 58-летний Анвар Раслан. По данным следствия, он был высокопоставленным офицером службы безопасности при президенте Башаре Асаде.

В 2011 году в Сирии вспыхнули антиправительственные протесты, которые жестоко подавили. Тогда часть протестующих и других подозреваемых в сопротивлении режима отправили в тюрьму Генеральной разведывательной службы в столице Дамаска, которая в народе получила название «Ад на Земле».

Анвара Раслана обвинили в том, что он назначал следователей и тюремных надзирателей, а также определял, как они должны работать, так что знал о масштабах пыток.

Бывшему полковнику предъявлены обвинения в 58 убийствах, изнасилованиях и сексуальных домогательствах, истязаниях не менее 4 тысяч человек, которых содержали в тюрьме в 2011-2012 годах.

50 человек, выживших после заключения, свидетельствовали в суде в городе Кобленц. Они рассказывали, что во время допросов в тюрьме их избивали кулаками, плетью и электрическим током, лишали сна, подвешивали под потолок, вырывали ногти.

58-летний Раслан отрицал свою причастность к пыткам и предоставлению инструкций другим работникам тюрьмы. По его словам, он наоборот пытался помочь заключенным. В то же время суд признал его виновным в преступлениях против человечества и приговорил к пожизненному заключению.

Напомним, что девять сирийцев обвинили высокопоставленных катарских фигур в снабжении сирийских боевиков большими траншами финансов.