В Европейском парламенте следят за делом в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщила Раса Юкнявичене, депутат Европейского парламента от Литвы.

По словам Раса Юкнявичене, она обеспокоена ситуацией внутри Украины и предполагает, что за уголовным делом в отношении Петра Порошенко может стоять политическое преследование.

— Я надеюсь, что Украина — это правовое государство и преследования не будет. Мы наблюдаем за этим делом, но обвинять Порошенко в государственной измене... у меня был шок, когда я услышала официальные обвинения, потому что я знаю, как все началось, и знаю, какую борьбу ведет путинская пропаганда против Порошенко, и им это было бы очень выгодно, если бы сама Украина сделала то, что хотел сделать Путин, — отметила Раса Юкнявичене.

Евродепутат добавила, что за событиями внутри Украины наблюдают так же тщательно, как и за событиями за пределами Украины, имея в виду российскую агрессию.

Как сообщалось, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в Брюсселе встретился с депутатами Европейского Парламента — участниками Группы друзей Украины в Европарламенте.