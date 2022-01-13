В Брюсселе лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с депутатами Европейского Парламента — участниками Группы друзей Украины в Европарламенте.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Европейская Солидарность».

Пятый президент выразил благодарность евродепутатам за постоянную и активную поддержку Украины в ее борьбе за восстановление территориальной целостности и интеграции в Европейский Союз.

В этом контексте Петр Порошенко приветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины.

Также обсудили ход переговоров между Россией и странами Запада по стратегической стабильности, была отмечена недопустимость откровенного шантажа со стороны России.

— Запад должен выступать единым крепким и консолидированным фронтом. Доказать, что умиротворение агрессора не будет, а Россия должна прекратить эскалацию конфликта, вернуться в русло международного права и восстановить территориальную целостность Украины, Грузии, Молдовы, — подчеркнул Петр Порошенко.

Петр Порошенко приветствовал последние предложения демократов в Конгрессе США по введению «адских санкций» против Владимира Путина, его ближайшего окружения, государственного долга, компаний и финансового сектора.

— Призываю ЕС разработать аналогичный пакет санкций против путинского режима, чтобы умножить для Кремля цену от санкций за агрессию против Украины и угрозу принести войну в европейский дом, — отметил Петр Порошенко.

Стороны выразили решительную настроенность противостоять «Северному потоку — 2», запуск которого недопустим в свете нынешних вызовов со стороны Кремля.

Подробно обсуждалась ситуация по укреплению демократии, верховенства права и устойчивости государственных институтов в Украине. Выражена обеспокоенность опасностью возвращения Украины к прежней практике выборочного правосудия и политически мотивированного преследования оппозиции, что неприемлемо для страны, стремящейся к интеграции с ЕС и НАТО.

Отмечена непосредственная ответственность власти в деле сохранения в Украине здоровой политической конкуренции между всеми участниками политического процесса.

Договорено, что депутаты Европарламента будут продолжать внимательно отслеживать и реагировать на события в Украине, которые будут представлять угрозу демократии, верховенству права и независимости правосудия.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко вернется в Украину в первой половине января. Об этом он сообщил в интервью журналистам.

Напомним, что и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.