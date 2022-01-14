Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оценил угрозу военного вторжения России в Украину. Он считает, что разведсообщество США не пришло к мнению, что Россия решилась на военные действия против Украины.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, пишет РБК-Украина.

Джейк Салливан также заявил, что угроза вторжения России в Украину остается высокой.

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России. А требования «вернуть их в казармы» рассматриваться не будут.