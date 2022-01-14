Верховный суд США заблокировал правило президента Джо Байдена, требующее от работников крупных компаний обязательной вакцинации или ношения масок и еженедельного тестирования за свой счет. Судьи в высшем суде страны заявили, что мандат превышает полномочия администрации Джо Байдена.
Об этом сообщает BBC.
Отдельно они постановили, что более ограниченный мандат на вакцинацию может применяться к персоналу финансируемых государством медицинских учреждений.
Администрация президента заявила, что мандаты помогут бороться с пандемией.
Президент Байден сказал, что разочарован решением «заблокировать здравомыслящие жизненно важные требования к сотрудникам крупных предприятий, которые были основаны как на науке, так и на законе».
— Это не мешает мне использовать свой голос как президента, чтобы выступать за то, чтобы работодатели поступали правильно для защиты здоровья и экономики американцев, — сказал Джо Байден.
Мандат администрации на вакцинацию на рабочем месте требовал бы, чтобы работники получали прививку от COVID-19 или проходили еженедельное тестирование, носили маски и делали все это за свой счет.
Администрация Джо Байдена подсчитала, что введение требования о вакцинации для крупных работодателей спасет 6 500 жизней и предотвратит 250 000 госпитализаций в течение шести месяцев.
Напомним, в конце октября генпрокуроры десяти американских штатов, представляющие Республиканскую партию, подали иск против администрации Байдена по поводу указа об обязательной вакцинации для федеральных служащих.
Верховный суд США заблокировал правило президента Джо Байдена, требующее от работников крупных компаний обязательной вакцинации или ношения масок и еженедельного тестирования за свой счет. Судьи в высшем суде страны заявили, что мандат превышает полномочия администрации Джо Байдена.
Об этом сообщает BBC.
Отдельно они постановили, что более ограниченный мандат на вакцинацию может применяться к персоналу финансируемых государством медицинских учреждений.
Администрация президента заявила, что мандаты помогут бороться с пандемией.
Президент Байден сказал, что разочарован решением «заблокировать здравомыслящие жизненно важные требования к сотрудникам крупных предприятий, которые были основаны как на науке, так и на законе».
— Это не мешает мне использовать свой голос как президента, чтобы выступать за то, чтобы работодатели поступали правильно для защиты здоровья и экономики американцев, — сказал Джо Байден.
Мандат администрации на вакцинацию на рабочем месте требовал бы, чтобы работники получали прививку от COVID-19 или проходили еженедельное тестирование, носили маски и делали все это за свой счет.
Администрация Джо Байдена подсчитала, что введение требования о вакцинации для крупных работодателей спасет 6 500 жизней и предотвратит 250 000 госпитализаций в течение шести месяцев.
Напомним, в конце октября генпрокуроры десяти американских штатов, представляющие Республиканскую партию, подали иск против администрации Байдена по поводу указа об обязательной вакцинации для федеральных служащих.