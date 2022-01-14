Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель назвала дело против Петра Порошенко — грязными политическими играми. Она подчеркнула, что Европейский парламент применит санкции против лиц, причастных к политическому преследованию пятого Президента Украины.

Об этом она рассказала в интервью «Прямому».

— В целом мы видим, что есть угроза значительного отката назад в демократических стандартах в Украине. Это использование политизированного правосудия, выборочного правосудия против политических оппонентов, о чем мы знаем со времен Януковича. Я очень сожалею, что история повторяется снова, мы возвращаемся в домайданные времена и снова видим дела против политических оппонентов. Я бы не рекомендовала кому-либо в Украине – или прокурорам, или политикам, или судьям участвовать в этих грязных политических играх, — подчеркнула евродепутат.

Она также отметила, что репрессии против лидера оппозиции во время эскалации российских войск на границах в пользу Путина.

— Это еще одна сторона этого вопроса. Страна должна быть объединенной и нужно пытаться найти общую позицию, как противодействовать общему внешнему врагу, а не бороться с внутренними политическими оппонентами в Украине. Я думаю, что это не очень разумно – сейчас играть Путину на руку возможным арестом бывшего Президента Украины, — говорит Виола фон Крамон.

— Мы должны очень внимательно к этому отнестись. Мы видели, какие именно обвинения выдвигаются, они все искусственные, вымышленные и это четко напоминает мне времена Януковича, когда он посадил в тюрьму Юлию Тимошенко и арестовал многих других бывших политиков. Это очень похоже, — говорит депутатка Европарламента.

Она подчеркнула, что должна быть честная политическая конкуренция.

— Если у нас впереди выборы, то в политике нужно бороться политическими методами, а не использованием правосудия. И конечно, когда мы видим, какие политические оппоненты сегодня в Украине, то, конечно, бывший президент серьезный конкурент и тем, кто может быть угрозой для действующего президента, — отмечает она.

Комментируя возможную международную реакцию при аресте Порошенко, она отметила: «Если вы посмотрите на период 2010-2011 годов, то причастные судьи и политики попали под индивидуальные санкции. Конечно, санкции должны быть внимательно выверены и избраны. Мы не заинтересованы наказывать непричастных к этим грязным политическим играм. Но люди, откровенно поддерживающие такие грязные политические игры, обычно должны понести политические и экономические последствия. Мы здесь в Европарламенте очень четко настаиваем на этом. Мы уже обратились за целевыми санкциями против российских судей, вовлеченных в политическое правосудие. И, конечно, мы будем выступать за такие же санкции в случае Украины. Мы будем выступать за целевые санкции против тех лиц, которые вовлечены в эти грязные игры, — предупредила Виола Фон Крамон.

Ранее сообщалось, что в Европейском парламенте следят за делом в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.