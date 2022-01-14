В прошедшем году грузооборот порта «Ника-Тера», входящего в Group DF, вырос c 7,38 миллионов тонн до 7,63 миллионов тонн.

Об этом пишет пресс-служба предприятия.

Порт переработал 6,9 миллионов тонн экспортных грузов, 506 тысяч тонн импортных грузов и 226 тысяч тонн транзита и каботажа.

Структура грузооборота выглядела следующим образом:

зерновые, зернобобовые, масличные культуры и продукты их переработки — 4 миллиона 653

тысяч тонн (61% от общего объема перевалки);

навалочные грузы открытого хранения — 2 миллиона 113 тысяч тонн (28%);

наливные грузы — 490 тысяч тонн (6%);

удобрения — 377 тысяч тонн (5%).

В 2021 году количество обработанных суден выросло с 409 до 453 (прирост 10%, — прим.) При этом количество обработанных крупнотоннажных судов водоизмещением более 65 тысяч тонн выросло с 23 до 24.

— Нам удалось нарастить объемы перевалки несмотря на падение грузооборота в среднем по отрасли на уровне 3,8%. Один из факторов роста — хороший урожай в 2021 году. За счет усовершенствования всех бизнес процессов мы предлагаем аграриям вполне конкурентоспособный сервис по перевалке и обработке грузов. Мы многое меняем в наших бизнес подходах — такой должен быть порт нового поколения. Ключевой принцип предоставления сервиса «Just in time» и сохранение международных стандартов в обслуживании, является нашим конкурентным преимуществом. Наш прогноз на 2022 год оптимистичный, однако это будет зависеть от макроэкономики, от того, сохранит ли аграрная отрасль страны свои урожаи, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

Также в 2021 году количество обработанных в порту зерновозов выросло на 13% составив 74 557 автомобилей, а число обработанных ж/д вагонов увеличилось на 15,6% и составило 72 996 единиц.

По словам Алима Агакишиева, порт в первую очередь сфокусирован на удовлетворении запросов клиентов из АПК. Для улучшения сервиса обслуживания был реализован проект с рядом технологических и логистических решений, оптимизировано взаимодействие с железной дорогой.

— В результате работы увеличена суточная производительность при обработке крупнотоннажных судов и как следствие у нас одни из лучших показателей по скорости перевалки в Николаевском регионе, — отметил специалист.

Напомним, в ноябре 2021 года порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, перевалил 904 тысяч тонн грузов на 16% увеличив аналогичный показатель предыдущего года.