Под конец прошлого года Минобороны заключило контракт с «Укроборонпромом» на проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате «Гетьман Сагайдачный», который ходит флагманом в ВМС Украины.

Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

Контракт подразумевает, что ремонтно-модернизационные работы разобъют на несколько фаз: от оценки техсостояния боевого корабля до ремонта и модернизации.

— Работы подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины, — объяснил директор «Опытно-проектного центра кораблестроения» Вадим Борисов.

Поэтому центр делегирует часть работы другим оборонным предприятиям, специализирующимся на судостроении. В частности, намечена кооперация с «Научно-производственным комплексом газотурбостроения «Заря-Машпроект», Николаевским судостроительным заводом и судостроительно-судоремонтным заводом «Нибулон».

Напомним, прошлым летом Гетьман Сагайдачный» уже заходил в Николаев для ремонта.