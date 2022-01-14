Украина уже сделала запрос о членстве в НАТО, и союзники по Альянсу помогают ей в осуществлении реформ и в приведении Вооруженных сил к стандартам НАТО, но открытым остается вопрос, когда именно Украина будет готова присоединиться к Альянсу.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью для итальянского издания la Repubblica, пишет Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос журналиста издания, каким будет ответ НАТО, если Украина будет подавать заявку на вступление в Альянс — «да» или «нет»?

— Украина уже запросила членство в НАТО, и союзники по НАТО решили, что мы готовы садиться и работать с Украиной над этим. Мы поддерживаем Украину в реформах, модернизации Вооруженных сил, чтобы они соответствовали стандартам НАТО. Мы четко отметили, что дверь НАТО остается открытой, это заявлялось на многих саммитах и встречах НАТО. На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году мы приняли решение, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но ничего не было сказано — когда, — напомнил Йенс Столтенберг.

Напомним, республиканские конгрессмены из сената США предложили законодательно закрепить за Украиной звание страны «НАТО-плюс», а также ввести механизмы, которые позволят признать Россию государством-спонсором международного терроризма.