Судья Печерского суда Вита Бортницкая, которая должна была объявить полный текст постановления по аресту имущества пятого Президента Петра Порошенко, внезапно ушла в отпуск.

Об этом сообщил один из адвокатов Петра Порошенко Денис Галанский, пишет Obozrevatel.

Адвокат также отметил, что заседание было назначено 14 января на 12:00.

— Заседание по оглашению полного текста судебного решения об аресте имущества Петра Порошенко сегодня не состоится. В постановлении, когда нам издали короткий текст, было написано, что на сегодняшний день это заседание было назначено на 12 часов. Сейчас я узнал, мне выдали соответствующую расписку о том, что судьи нет, она в отпуске. Нам дали расписку, что на 13:50 это будет 19 числа этого месяца. Возможно будет. Потому что должно было быть сегодня, — отметил адвокат.

Представитель пятого президента сообщил, что адвокаты Петра Порошенко подали апелляционную жалобу на это решение в Киевский апелляционный суд. Галанский подчеркнул, что в решении Печерского суда об аресте имущества есть ряд ошибок, в частности суд наложил арест на имущество, не принадлежащее Петру Порошенко.

— Насколько я понимаю, лица, имущество которых арестовано незаконно, отдельно обратились с апелляционными жалобами в Апелляционный суд Киева. Мы, получив краткий текст решения, без мотивировочной части, в течение 5 дней тоже обратились со своими апелляционными жалобами, потому что такой срок обжалования определен законом. Мы не могли его пропустить, даже не имея полного текста определения. Будем иметь полный текст определения — возможно, будем уточнять свои апелляционные требования, — подчеркнул представитель политика.

Он также напомнил, что по делу против Порошенко решения принимаются тайно, с грубыми процессуальными нарушениями.

— Мы ходатайство об избрании меры пресечения непосредственно не видели. Мы много информации черпаем из прессы. Очень много ливней, но почему-то нас не сообщают о таких заседаниях, и мы не можем должным образом подготовиться. Напомню, что о заседании по аресту имущества Порошенко 6 января на 9:30 нас сообщили смс-сообщениям 5 января в 17 часов. Сегодня должно было состояться объявление определения об аресте имущества с той мотивировочной частью решения, которая нам не была объявлена непосредственно в день его принятия. То есть мы мотивов принятия решения до сих пор не знаем, — резюмирует Денис Галанский.

Ранее депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель назвала дело против Петра Порошенко «грязными политическими играми» и подчеркнула, что Европейский парламент применит санкции против лиц, причастных к политическому преследованию пятого Президента Украины.