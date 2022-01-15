Эксперты считают, что хакеры, которые атаковали правительственные сайты Украины в пятницу, могут готовить почву для более серьезных кибератак.

Об этом они рассказали изданию Reuters.

По мнению экспертов, хакеры могут готовить разрушительные атаки, направленные на критически важную инфраструктуру.

— По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах, — сказал Джон Халтквист, аналитик разведки американской компании по кибербезопасности Mandiant.

Вторжения хакеров в больницы, энергетические компании и финансовую систему до недавнего времени были редкостью. Но организованные киберпреступники, многие из которых живут в России, в последние два года агрессивно преследовали учреждения с помощью программ-вымогателей, замораживания данных и компьютерного оборудования, необходимого для ухода за пациентами больниц, говорится в материале.

Согласно судебным разбирательствам, сообщениям СМИ и медицинским работникам, в некоторых случаях эти вымогательства приводили к гибели пациентов.

Пятничная атака на украинские веб-сайты включала предупреждение «бояться и ожидать худшего» в то время, когда Россия сосредоточила около 100 тысяч военнослужащих возле Украины, что вызвало опасения на Западе.

При этом Россия неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках, выдвинутые Украиной и другими странами на протяжении многих лет. Несмотря на то, что Россия подозревается в новых веб-дефейсах, Украина напрямую не обвиняет Россию.

Если Россия снова вторгнется, произойдет больше кибератак, предположил бывший руководитель отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрий Альперович.

По его словам, они, скорее всего, будут разрушительными, а не фатальными.

— Это будет второстепенное шоу. Основное шоу будет на земле, — сказал он.

Украина уже пострадала от некоторых из крупнейших на сегодняшний день взломов инфраструктуры.

В декабре 2015 года первая в своем роде кибератака лишила света 225 тысяч человек на западе Украины, при этом хакеры также саботировали электрораспределительное оборудование, что затруднило попытки восстановить электроэнергию.

Средняя температура зимой в Украине ниже нуля, а потеря тепла потенциально смертельна. Сообщается, что перебои во время атаки 2015 года в некоторых городах длились шесть часов.

По словам официальных лиц, за последние два месяца 2016 года хакеры атаковали украинские государственные учреждения около 6500 раз. Кибератаки показали, что российские службы безопасности ведут кибервойну против Украины.

Атака на Государственное казначейство остановила его системы на несколько дней, а это означает, что государственные служащие и пенсионеры не могли вовремя получить зарплату или выплаты.

Атаки на энергосистему Украины эксперты рассматривают как первый пример того, как хакеры отключили важные энергосистемы, обеспечивающие теплом и светом миллионы домов.