Экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко заявил, что после вторжения России в Казахстан ситуация с безопасностью для Украины существенно усложнилась, и это требует немедленных скоординированных действий совместно с союзниками.

В своем видеообращение он отметил, что оппозиция готова подставить плечо властям для сохранения Украины, передает пресс-служба политсилы.

— За последние три недели, когда Зеленский очень напряженно отдыхал: сначала в Гуте с Ермаком, потом в Буковеле с Коломойским, потом снова в Буковеле с Ермаком, он якобы не заметил, что мир изменился. Россия ворвалась в Казахстан, равно как и когда-то Советский Союз вторгся в Венгрию, вторгся в Чехословакию. Это способствовало превращению мира в двухполюсный, а Советского Союза и России — в усиленное авторитарное государство, которое насаждает авторитаризм в этих странах, — считает Петр Порошенко.

Политик отметил, что сейчас угрозы для Украины значительно возросли.

— Украина сегодня должна защититься. Защититься как от военного вторжения, так и от влияния России. Украина сейчас нуждается в решительных и совместных действиях. И потому удивляет, когда по вопросу Украины собираются парламенты всего мира для того, чтобы совместно выработать решения, которые помогут Украине, которые помогут Европе и миру, а единственный парламент, который не собирается по вопросу украинской безопасности — это Верховная Рада Украины, — отметил экс-президент.

Он призвал к объединению ради спасения страны все патриотические силы.

— Мы готовы помогать властям. Мы готовы делиться своими мыслями и своими советами. Мы готовы подставить плечо, если нужно. Мы готовы взять под руки, если нужно. Мы готовы даже передвигать ноги, если их ноги не идут в европейском направлении. Все это мы готовы делать для того, чтобы помочь Зеленскому, потому что он — президент. И в его немощных руках есть булава. Но как говорят — к булаве нужна еще и голова, — заявил политик.

Петр Порошенко заверил, что возглавляемая им политическая сила поддержит все инициативы, которые помогут усилить оборонный потенциал государства и будут направлены на движение Украины в европейском направлении.

— Безусловно, мы как ответственная государственная партия будем работать на объединение государства. Будем поддерживать все инициативы, которые будут направлены на то, чтобы усилить оборонный потенциал нашего государства и европейское движение нашей страны, как мы это всегда делали, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что судья Печерского суда Вита Бортницкая, которая должна была объявить полный текст постановления по аресту имущества пятого Президента Петра Порошенко, внезапно ушла в отпуск.