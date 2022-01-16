Власти Ямайки задержали бывшего сенатора от Гаити, который является ключевым подозреваемым в убийстве президента Гаити Жовенеля Мойза.

Об этом сообщила в субботу национальная полиция Ямайки, пишет Reuters.

Представитель полиции Ямайки Деннис Брукс сообщил агентству Reuters, что Джон Джоэл Джозеф, известный гаитянский политик, которого власти назвали подозреваемым в убийстве Жовенеля Мойза, был арестован властями в пятницу.

Деннис Брукс отказался комментировать, был ли арест произведен по запросу Федерального бюро расследований США, которое также расследует убийство. Также неясно, где именно на Ямайке арестовали Джона Джоэла Джозефа.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. При этом, его супруга была доставлена в больницу с огнестрельными ранениями. Позже она также скончалась.