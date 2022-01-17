В Австрии с февраля вступает в силу закон об обязательной вакцинации для всех граждан в возрасте от 18 лет.

Об этом сообщает PULS 24.

На первом этапе штрафовать за отказ вакцинации не будет. С 15 марта все, кто не сделал прививку, будут платить штраф в размере от 600 до 3600 Евро. Тюремное заключение за отказ от вакцинации не предусмотрено.

С апреля граждан будет штрафовать за несоблюдение сроков вакцинации.

Требование об обязательной вакцинации будет действовать до 31 января 2024 года.

От обязательной вакцинации освобождены дети до 14 лет, беременные женщины, люди с противопоказаниями к вакцинации и переболевшие ковидом не позднее 180 дней назад.

Напомним, в субботу тысячи человек вышли на улицы австрийской столицы, чтобы протестовать против планов правительства ввести обязательные прививки от COVID-19 в течение следующего месяца.