По состоянию на 8:40 возле аэропорта Киев (Жуляны), куда должен прилететь бывший президент Украины Петр Порошенко, собрались порядка 1000 −1500 человек.

Об этом сообщает корреспондент «Украинской правды».

Люди выкрикивают «Зелю прочь!». Они держат в руках плакаты с лозунгами: «Нет диктатуре», «Украине не подходит Ze-любовь», «Украине нужен Порох», «I’ll be back, Poroshenko», «Порох есть — дадим огня» и тому подобное.

На сцене выступают лидеры партии «Европейская солидарность» и музыканты.

Ранее в партии сообщили, что силовики остановили автобус со сторонниками пятого президента Петра Порошенко, активистами и депутатами от «Европейской Солидарности» из Донецкой области.