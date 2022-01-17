Утром 17 января экс-президент Петр Порошенко вернулся в Украину. Около 9:10 самолет из Варшавы приземлился в «Жулянах».

Трансляцию ведет «Радио Свобода».

Прилетевший вместе с Петром Порошенко народный депутат Гончаренко сообщил, что Госбюро расследований забрало у пятого президента паспорт и не выпускало его из аэропорта.

— Дорогие друзья, у нас на сегодняшний день происходит сейчас недопуск меня как гражданина Украины на территорию государства. Нас на сегодняшний день уже более 10 минут пограничники не допускают, без объяснения каких-либо причин, под предлогом какой-либо проверки не допускают на территорию Украины. Я думаю, что это провокация, которая подстрекает к массовым акциям, и мы призываем пограничников не выполнять преступных приказов Офиса Президента и обеспечить мое конституционное право, как гражданина Украины, доступ на территорию Украины, — подчеркнул Петр Порошенко.

Спустя время паспорт вернули. Во время выхода Петра Порошенко из аэропорта произошли нельшие стычки приверженцев лидера «Европейской солидарности» с пограничниками.

Суд по избранию меры Петры Порошенко должен начаться в 11:00.

Как сообщалось, перед аэропортом собрались поклонники экс-президента. Люди выкрикивают «Зелю прочь!». Они держат в руках плакаты с лозунгами: «Нет диктатуре», «Украине не подходит Ze-любовь», «Украине нужен Порох», «I’ll be back, Poroshenko», «Порох есть — дадим огня» и тому подобное.