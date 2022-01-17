В ответ на военную активность РФ в Балтийской море командование Вооруженных сил Швеции повысило уровень готовности в этом регионе.

Как сообщает агентство Bloomberg, на стратегически важный остров Готланд были переброшены дополнительные силы.

По словам начальника оперативного отдела шведских вооруженных сил Майкла Клаессона, для патрулирования крупнейшего на острове города Висбю отправлено подкрепление в виде бронемашин и нескольких десятков военнослужащих.

— Ситуация с безопасностью в непосредственной близости от нас долгое время была серьезной, и недавнее развитие событий еще больше укрепило эту картину, – пояснил он.

Напомним, в декабре 2021 года глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна повысила уровень боеготовности в связи с напряженной ситуацией на границе РФ и Украины. Тогда внесенные коррективы предполагали усиление на Готланде и в Балтийском море.