Сторона обвинения попросила Печерский районный суд Киева избрать бывшему президенту Украины, лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 1 миллиард гривен.
Об этом сказал представитель прокуратуры в суде в понедельник, 17 января, пишет Корреспондент.
— Прошу применить в отношении подозреваемого Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей определить залог 1 миллиард гривен, — заявил он.
Необходимость избрания такой меры пресечения обвинение аргументирует характером уголовного производства, размером причиненного ущерба, а также имущественным положением Порошенко.
По мнению обвинения, такая мера пресечения обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.
Также обвинение просит наложить на Порошенко обязательства:
В свою очередь адвокат Петра Порошенко Владимир Ефименко заявил, что не было приведено ни одного доказательства существования хотя бы одного риска, о котором гласит закон.
Петр Порошенко прилетел рейсовым самолетом из Варшавы в Киев в 09:10.
Сторона обвинения попросила Печерский районный суд Киева избрать бывшему президенту Украины, лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 1 миллиард гривен.
Об этом сказал представитель прокуратуры в суде в понедельник, 17 января, пишет Корреспондент.
— Прошу применить в отношении подозреваемого Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей определить залог 1 миллиард гривен, — заявил он.
Необходимость избрания такой меры пресечения обвинение аргументирует характером уголовного производства, размером причиненного ущерба, а также имущественным положением Порошенко.
По мнению обвинения, такая мера пресечения обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.
Также обвинение просит наложить на Порошенко обязательства:
В свою очередь адвокат Петра Порошенко Владимир Ефименко заявил, что не было приведено ни одного доказательства существования хотя бы одного риска, о котором гласит закон.
Петр Порошенко прилетел рейсовым самолетом из Варшавы в Киев в 09:10.