Сторона обвинения попросила Печерский районный суд Киева избрать бывшему президенту Украины, лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 1 миллиард гривен.

Об этом сказал представитель прокуратуры в суде в понедельник, 17 января, пишет Корреспондент.

— Прошу применить в отношении подозреваемого Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей определить залог 1 миллиард гривен, — заявил он.

Необходимость избрания такой меры пресечения обвинение аргументирует характером уголовного производства, размером причиненного ущерба, а также имущественным положением Порошенко.

По мнению обвинения, такая мера пресечения обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.

Также обвинение просит наложить на Порошенко обязательства:

прибывать к следователю и в суд;

не выезжать из Киева без разрешения;

сдать паспорт для выезда за границу;

носить электронный браслет.

В свою очередь адвокат Петра Порошенко Владимир Ефименко заявил, что не было приведено ни одного доказательства существования хотя бы одного риска, о котором гласит закон.

Петр Порошенко прилетел рейсовым самолетом из Варшавы в Киев в 09:10.