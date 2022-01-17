Печерский районный суд на заседании 17 января не смог избрать меру пресечения пятому президенту, народному депутату «Европейской солидарности» Петру Порошенко.

Соответствующее решение огласил секретарь суда. Судья находился в совещательной комнате более 5 часов, пишет Левый берег.

После объявления этого сообщения нардепы «ЕС» и Порошенко спели в зале колядку.

— Я думаю, что все в Украине знают, с чем это связано, — ответил Петр Порошенко на вопрос о том, с чем, на его взгляд, может быть связано решение перенести объявление вердикта.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в комментарии отметил, что «единственным законным решением был бы не только отказ в ходатайстве, но и привлечение к ответственности тех, кто это ходатайство составлял».

Заседание по избранию меры пресечения длилось примерно с 11:40. Сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей в течение 60 суток с альтернативой залогу в 1 миллиард гривен. Аналогичную меру предосторожности осенью просили для еще одного подозреваемого по угольному делу, нардепа Виктора Медведчука, но ему присудили круглосуточный домашний арест.

Адвокаты просили не налагать ни одну меру пресечения и заявили, что политик не подозреваемый, поскольку подозрение не было подписано должным образом.

Петр Порошенко обвиняется в деле о покупке Украиной угля на предприятиях в ОРДЛО по двум статьям УК Украины — 111 и 268-3. Статья о государственной измене (111) предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 — создание террористической группы или организации и содействие им — предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.