Государственный департамент США обвинил Россию в злонамеренном использовании православной идентичности для продвижения своих геополитических интересов.

Об этом пишет BGnews.

Представитель Госдепартамента заявил, что «Россия предпринимает тайные и явные злонамеренные попытки использовать православную идентичность для удовлетворения своих собственных геополитических интересов при поддержке определенных православных церквей и других лидеров, подрывая веру в другие религии».

Тем не менее, в официальном заявлении подчеркивается значимость, которую Соединенные Штаты придают поощрению и защите свободы вероисповедания.

— Защита свободы религии или убеждений, включая свободу религиозных меньшинств, остается ключевым элементом внешней политики США. Люди должны быть свободны в принятии решений о том, как они выражают свои религиозные убеждения, без вмешательства извне, в том числе со стороны иностранных правительств, — сказано в сообщении.

Напомним, президент США Джо Байден продлил действие указа, позволяющего вводить санкции в связи с иностранным вмешательством в выборы в стране. Действие неоднократно продевавшегося документа, вступившего в силу в сентябре 2019 года, увеличено еще на год.