На следующей неделе, 27 января, в Николаеве продолжится заседание очередной сессии городского совета.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Николаева Александр Сенкевич сегодня, 18 января.

Начало сессии запланировано на 12:00.

Напомним, на предыдущем заседании депутаты Николаевского городского совета рассказали НикВести, что сделали в 2021 году, чего не успели и как оценивают свою работу.